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FLAŞ! Aykut Kocaman istifasını verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın istifasını kongre öncesinde yönetime verdiği iddia edildi.

Spor / 04 Haziran 2018 Pazartesi 12:27
FLAŞ! Aykut Kocaman istifasını verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

'TARAFTARIN SESİNE KULAK VERMEM LAZIM'

Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.

Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, 'Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor.' demişti. 

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