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Efsaneler maçında Türkiye sevindi

Türkiye ve Almanya milli takımlarının efsane futbolcuları bu kez Türk-Alman dostluğu için karşı karşıya geldi. Efsaneler maçını Türkiye 4-3 kazandı. Türk efsanelerinin takım kaptanları Bülent Korkmaz ve Rüştü Reçber, Dostluk Kupası’nı Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich’in elinden aldı.

Spor / 04 Haziran 2018 Pazartesi 14:02
Efsaneler maçında Türkiye sevindi

Wiesbaden Brita Arena’da çoğunluğu Türklerden oluşan 5 bine yakın seyircinin izlediği, Almanya ve Türkiye milli takımlarının efsanelerini karşı karşıya getiren maç nefesleri kesti. Karşılaşmayı Türkiye 4-3 kazanan taraf Türkiye oldu.

Wiesbaden’de 7 gol

Türk futboluna damga vuran isimlerin yer aldığı ve teknik direktörlüğünü Erdal Keser’in yaptığı karşılaşmada Türkiye efsaneleri karmasının golleri Ahmet Dursun (2), Hamit Altıntop ve Tümer Metin’den geldi. Teknik direktörlüğünü Otto Rehhagel’in üstlendiği Almanya’nın gollerini ise Fredi Bobic ve Mario Basler(2) kaydetti.

Elde edilen gelirin yardım kuruluşuna hibe edileceği karşılaşmada tribünlerde de birçok futbolsever maçı soluksuz takip etti. Türk taraftarların maç boyunca tezahüratları stadı adeta inletti.

İki takımın kadroları ise şu isimlerden oluştu:

Almanya: "Perry Brutigam, Timo Hildebrand, Ingo Hertzsch, Marco Reich, Maurizio Gaudino, Jörg Albertz, Dariuz Wosz, Marko Rehmer, Alexander Zickler, Andreas Hinkel, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Fabian Ernst, Kevin Kuranyi, Oliver Neuville, Mario Basler, Fredi Bobic"

Türkiye: "Rüştü Reçber, Hayrettin Demirbaş, Bülent Korkmaz, Tümer Metin, Ayhan Akman, Serhat Akın, Ergün Penbe, Hakan Ünsal, Ömer Erdoğan, Emre Aşık, Mert Korkmaz, Ali Güneş, Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, Yıldıray Baştürk, Faruk Atalay"

Nihat KahveciÖmer ErdoğanHamit AltıntopBülent KorkmazYıldıray Baştürk


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