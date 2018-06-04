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Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson imzayı attı!.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson ile anlaşmaya ararak tecrübeli oyuncuyu kadrosunda tuttu.

Spor / 04 Haziran 2018 Pazartesi 01:13
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson imzayı attı!.

Geride kalan 5 sezonu Beşiktaş formasıyla geçiren Kanadalı oyuncu 31 Mayıs tarihi itibariyle serbest kalmıştı.

Anlaşmanın detayları henüz belli olmazken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Atiba çok sevdiğimiz bir oyuncu. Eşi ve çocuklarıyla ailemizin bir parçası oldu." dedi ve şöyle devam etti, "Yaşı itibarıyla futbol hayatının son dönemlerine geliyor. Biz de Beşiktaş'ta bitirmesini ve Beşiktaş'ta profesyonel manada görev almasını istiyoruz. O da istiyor. Atiba'nın kalabileceği, bizim verebileceğimiz bir kontrat önerdik, İnşallah kalır. Futbolun içinde profesyonellik var. Futbolcuların kulüpten hareketlerdeki beklentileri duygusal oluyor fakat maddi şeylerde çok profesyoneller. Biz ikisini de dengelemeye çalışıyoruz."

2010'da transfer olduğu Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından PSV Eindhoven'da geçirdiği 3 sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olan Atiba, siyah beyazlı ekipte geçirdiği 5 sezonun tamamında 30 maç barajını aşmayı başardı. Üç sezonda da 40 maç barajını aşan Atiba, 2017-18 sezonunda Beşiktaş formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol, 2 asistle oynadı.

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Fikret OrmanHollandaBeşiktaş


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