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Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu. Koç'un başkanlığının ardından ise gözler Aykut Kocaman'a çevrildi.

Spor / 03 Haziran 2018 Pazar 21:11
Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman açıklaması!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığının ardından resmen yeni bir dönem başladı. 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren Koç'un ise yola Aykut Kocaman'la mı devam edeceği yoksa yeni bir teknik adam mı getireceği belirsizliğini koruyor.

ALİ KOÇ'UN KAFASINDA AYKUT KOCAMAN YOK

Sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin başına başka bir teknik adam getireceğinin sinyallerini verdi. Aykut Kocaman'ın camiaya büyük hizmetler verdiğinin her defasında belirten Koç bir diğer yandan da taraftarın beklentilerinin olduğunu ifade etti.



'TARAFTARIN BEKLENTİSİ VAR'

Sarı-lacivertli ekibin taraftarları her fırsatta Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu eleştiriyor. Daha ofansif oynamaları gerektiğini düşünen taraftarlar da Ali Koç'a Kocaman'ın gönderilmesi yönünde baskı yapıyor.

Taraftarın sesine kulak vereceğini ifade eden Ali Koç da katıldığı bir programda, 'Aykut Hoca bir hocadan fazlası. İnsanlığı, adamlığı, duruşları çok iyi. 3 Temmuz'da biz çok şeyler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Birçok oyuncumuz gitti. Aykut hoca bu dönemde çok iyi bir liderlik gösterdi. Aykut hoca ile devam etmek çok isterdik. Ancak taraftarda öyle bir beklenti var ki, bu beklentiyi gözardı etmemek lazım' demişti.

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