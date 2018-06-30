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Uruguay çeyrek finalde

Portekiz'i Cavani'nin golleriyle 2-1 yenen Uruguay çeyrek finale yükseldi.

Spor / 30 Haziran 2018 Cumartesi 22:52
Uruguay çeyrek finalde

Fisht Stadı'nda Meksikalı hakem Cesar Ramos Palazuelos'un yönettiği mücadelede; Uruguay, 7. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti. 55. dakikada Pepe'nin attığı golle Portekiz 1-1 eşitliği yakaladı. Uruguay'ın yıldız oyuncusu Edinson Cavani, 62. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Uruguay A Grubu'nu gol yemeden 9 puanla lider bitirirken, Portekiz ise B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.


UruguayEdinson CavaniPortekizCesar


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