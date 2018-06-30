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Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Spor / 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:43
Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaştı. Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.

BrezilyaÇinTürkiyeKadın Voleybol Takımı


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