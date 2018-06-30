Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.



Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaştı. Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale yükseldi.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.