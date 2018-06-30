Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 pas pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise şut çalışması yaptı. Cybex testinde bulunan futbolcular Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp, Jani Atanasov ve Erturğul Ersoy antrenmanda yer almadı.



Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.