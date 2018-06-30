Beşiktaş, yeni sezon yurt dışı kamp çalışmalarının ilk etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’ya gitti.
Siyah-beyazılar, 2018-2019 sezonu çalışmalarını yurt dışında sürdürmek için Slovakya’nın Bratislava şehrine gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna 26 futbolcuyu dahil etti. 8 Temmuz Pazar gününe kadar Bratislava’da kamp yapacak siyah-beyazlılar, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Kartal, 11-20 Temmuz tarihleri arasında ise Avusturya’da yurt dışı hazırlık kampının ikinci etabını gerçekleştirecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Slovakya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
"Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy
Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre."
Beşiktaş’ın yurt dışı hazırlık maçları programı şöyle:
Slovakya Kampı
7 Temmuz Cumartesi
Beşiktaş - BFC Siofok
8 Temmuz Pazar
Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor
Avusturya Kampı
12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş - Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş - CSKA Moskova
17 Temmuz Salı
Beşiktaş - Reading
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar