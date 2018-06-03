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Semih'ten Aziz Yıldırım'a şok! '4 yıldır sustum..'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Ali Koç'un başkan olmasının ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Spor / 03 Haziran 2018 Pazar 23:33
Semih'ten Aziz Yıldırım'a şok! '4 yıldır sustum..'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Ali Koç'un başkan olmasının ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı. Şentürk, 'Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur' ifadelerini kullanırken Ali Koç'u tebrik etti.

'Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde.. Evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım.. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde alt yapıyla idmanlara çıktım.. Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO'suydu.. Gönderilme sebebimin Alex'i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim.. Bu açıklamayı neden bugün yaptığıma dair soru işareti barındıranlar için; 4 yıl boyunca Fenerbahçe'me ve yönetim kuruluna saygımdan sustum.. Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım.. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur.. Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçe'mizin eski başkanım sayın Aziz Yıldırım'a bundan sonra ki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim.. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın başkanım ALİ KOÇ'u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim...'

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