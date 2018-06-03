Beyaz Gazete Ana Sayfa

Red Bull Cliff Diving heyecanı başladı

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de yeni sezon Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde başladı. Atletlerin Possum Kingdom Gölü’ndeki kıyasıya mücadelesini erkeklerde Polonyalı Kris Kolanus, kadınlarda da Meksikalı Adriana Jimenez kazandı. Yarışı teknelerden 12 bin 500 kişi izledi.

Spor / 03 Haziran 2018 Pazar 12:58
Red Bull Cliff Diving heyecanı başladı

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanı yeniden başladı.

Bu yıl 10. kez düzenlenen ve rekabetiyle nefesleri kesen şampiyona ABD’nin Teksas eyaletinde start aldı. Sporcuların kıyasıya rekabetinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışın ilk etabını erkeklerde Polonyalı Kris Kolanus, kadınlarda ise Meksikalı Adriana Jimenez kazandı.

Erkeklerin 27, kadınların da 21 metreden atladıkları yarıştan izleyenler büyük bir keyif aldı. Adriana Jimenez, yarışa wildcard ile katılan Britanyalı Jessica Macaulay’ın sadece 0.1 puan önünde birinci bitirdi. Kadınlarda üçüncü sırada ise Alman Anna Bader yer aldı.

Erkeklerde de Kris Kolanus’u Çekya’dan Michal Navratil ve Blake Aldrigde takip etti.

31 yaşındaki Kolanus, “Buraya gelmeden önce planımı yapmıştım ve onu harika bir şekilde uyguladım. En yüksek puanı aldım. Daha iyisini de yapabilirdim” açıklamasını yaparken, Jimenez ise, "Büyük bir sürpriz ve meydan okumaydı. Çok eğlendim. Özellikle son dalıştan büyük zevk aldım. Tüm yarışmacılar inanılmaz atlayışlar gerçekleştirdi. Skorlara baktığınızda herkesin birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Red BullTeksas


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar