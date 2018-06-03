Neymar döndü Brezilya kazandı!

2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek Brezilya ve Hırvatistan, İngiltere'de hazırlık maçında karşılaştı. Turnuvanın favori takımlarından Brezilya, Hırvatistan'ı 2-0 mağlup ederek moral depoladı.



Brezilya'ya galibiyeti getiren goller 69. dakikada Neymar ve 90+3. dakikada Roberto Firmino'dan geldi.



NEYMAR 4 AY SONRA...



Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığının ardından 4 ay sonra sahaya çıktı ve etkili bir futbol ortaya koydu.



Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran tarihinde Avusturya ile oynayacak. Hırvatistan ise 8 Haziran'da Senegal ile karşılaşacak.