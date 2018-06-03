Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu. Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini aldı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.

Spor / 03 Haziran 2018 Pazar 18:58
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

■ Semih Özsoy
■ Nevres Erol Bilecik
■ Mehmet Burhan Karaçam
■ Sevil Zeynep Becan
■ Şaban Erdikler
■ Mustafa Tankut Turnaoğlu
■ Fethi Pekin
■ Metin Şen
■ Turhan Şahin
■ Mustafa Kemal Danabaş
■ Acar Sertaç Komsuoğlu
■ Simla Türker Bayazıt
■ Ömer Okan
■ Burak Çağlan Kızılhan

YEDEK ÜYELER

■ Belgin Aral
■ Alper Pirşen
■ Ozan Korman Tarman
■ Metin Sipahioğlu
■ Selahattin Baki
■ Muhittin İlker Dinçay
■ Esra Nazlı Ercan

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatiyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı.

Seçim sonrası Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı! Seçim sonrası Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı! Başkan Ali Koç onu getiriyor! İlk imza... Başkan Ali Koç onu getiriyor! İlk imza... FLAŞ! Aykut Kocaman istifasını verdi FLAŞ! Aykut Kocaman istifasını verdi Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı Semih'ten Aziz Yıldırım'a şok! '4 yıldır sustum..' Semih'ten Aziz Yıldırım'a şok! '4 yıldır sustum..' Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük onur! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük onur! Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik! Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik! Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman açıklaması! Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman açıklaması! Ali Koç'tan ilk açıklama Ali Koç'tan ilk açıklama Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Ali KoçPekinGenel KurulFenerbahçeAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar