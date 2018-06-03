Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu. Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini aldı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.