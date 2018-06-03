Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu. Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini aldı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
■ Semih Özsoy
■ Nevres Erol Bilecik
■ Mehmet Burhan Karaçam
■ Sevil Zeynep Becan
■ Şaban Erdikler
■ Mustafa Tankut Turnaoğlu
■ Fethi Pekin
■ Metin Şen
■ Turhan Şahin
■ Mustafa Kemal Danabaş
■ Acar Sertaç Komsuoğlu
■ Simla Türker Bayazıt
■ Ömer Okan
■ Burak Çağlan Kızılhan
YEDEK ÜYELER
■ Belgin Aral
■ Alper Pirşen
■ Ozan Korman Tarman
■ Metin Sipahioğlu
■ Selahattin Baki
■ Muhittin İlker Dinçay
■ Esra Nazlı Ercan
Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatiyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı.