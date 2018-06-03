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Ali Koç'tan şoke eden oy iddiası!

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, seçimde oy kullanmaya gelmeyenlerin arandığını ve gelmeyecek kişilerin yerine başkalarına oy kullandırılacağını öne sürdü. Koç, bu durumu Divan Başkanı Vefa Küçük'e bildirdi.

Spor / 03 Haziran 2018 Pazar 17:45
Ali Koç'tan şoke eden oy iddiası!

Fenerbahçe'de süren başkanlık yarışında şoke eden bir iddia geldi. Başkan adaylarından Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e şikayette bulundu. Ali Koç, Vefa Küçük'e, 'Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar' dedi.

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