Ali Koç'tan şoke eden oy iddiası!

Fenerbahçe'de süren başkanlık yarışında şoke eden bir iddia geldi. Başkan adaylarından Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e şikayette bulundu. Ali Koç, Vefa Küçük'e, 'Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar' dedi.