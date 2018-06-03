Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük onur!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, zafer konuşmasında 20 yıllık başkanlık dönemini sona erdirdiği Aziz Yıldırım'a jest yaptı ve övgülerde bulundu.



İşte Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile ilgili flaş sözleri:



"Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Fenerbahçe'nin tüm potansiyelini harekete geçirip ayağa kalkacağız. Bu süreç bitti, kızgınlık, kin, nefret yok. Ne yaşandıysa yaşandı, keşke yaşanmasaydı.



Bir sözüm de başkanımız sayın Aziz Yıldırım'a. Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, ben burada olmazdım, Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, Semih olmazdı, bu stat olmazdı. Türkiye'deki pek çok stat olmazdı, fitili biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zaman Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı bizim basketbol salonumuz da olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı, amatör sporlar gelişmezdi, Fenerbahçe girdikçe, bütün rakiplerimiz girdi."



"EFSANE BAŞKAN OLMAYI HAK ETMİŞTİR"



"Bunları unutmayın, hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Başkanımız, Fenerbahçe'ye kattığı her şeyle efsane başkan olmayı hak etmiştir. Ancak en büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da göstermiştir. Çünkü kendisi direk hedef alınmıştır. Camiamızın başı olarak o ve bazı yönetici arkadaşlarımız direk hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler yaşandığımızı biliyorum."



"BAŞKANIMIZ DİMDİK AYAKTA DURDU"



"Taraftarımıza tuzak kuruldu, sahaya inmesi istendi, daha maç başlamadan gaz sıkılmıştı. En zor anımızda, bize karşı olanların en güçlü anında, Başkanımız dimdik ayakta durdu.



Hak ettiğimiz maddi zararlar karşılanana kadar hepimiz dimdik duracağız, sanki 4 Temmuz'daymışız gibi... Aynen öyle, Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor."