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Wimbledon'da eşleşmeler belli oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ilk tur eşleşmeleri belirlendi.

Spor / 29 Haziran 2018 Cuma 14:43
Wimbledon'da eşleşmeler belli oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, erkeklerde 1 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk turda 57 numaralı seribaşı Sırp Dusan Lajovic ile karşılaşacak. Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ise İsrailli Dudi Sela ile maça çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca kortlardan uzak kalan eski dünya 1 numarası Andy Murray'in rakibi ise Fransız Benoit Paire olacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, ilk turda 101 numaralı seribaşı Japon Kurumi Nara ile maça çıkacak.

- Serena Williams ve Sharapova'ya zorlu rakipler

Dünya sıralamasında 183. basamakta yer almasına rağmen Wimbledon'a 25. sıradan seribaşı olarak katılan ABD'li eski dünya 1 numarası Serena Williams ise 19 numaralı seribaşı Slovak Magdalena Rybarikova ile maç yapacak.

Dünya sıralamasında 24'üncü basamağa kadar gerileyen Rus Maria Sharapova ise 26 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva, 2-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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