Trabzonspor'da tüzük çalışmaları

Trabzonspor, 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerinin onayına sunacağı taslak tüzüğü revize etti.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, taslak tüzüğün, 1 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda üyelerin onayına sunulacağı belirtildi.



Taslak tüzüğün, camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Geçtiğimiz hafta resmi internet sitemizde yayınlanmasının ardından taslak tüzüğümüz, camiamızdan gelen 150'ye yakın görüş ve öneri dikkate alınarak revize edilmiş ve yeniden internet sitemizde yayınlanmıştır. Kongre günü kitapçık haline getirilerek dağıtılacak çalışmamız, üyelerimizin onayına sunulacaktır.'