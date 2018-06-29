Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şenol Güneş o ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'nun yeni sezonda kadroda olmayacağını söyledi. Güneş ayrıca kulüp bulmaları durumunda Lens ve Vagner Love'ı da göndereceklerini söyledi.

Spor / 29 Haziran 2018 Cuma 15:39
Şenol Güneş o ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NEGREDO AYRILACAK

Negredo'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, 'Negredo'nun gelecek sezon olmayacağını söyleyebilirim. Bir santrafor almayı planladıktan sonra, Negredo'yu kadroda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum' şeklinde konuştu.



LENS VE LOVE KULÜP BULURSA AYRILACAK

Lens ve Vagner Love hakkında da konuşan Güneş, 'Lens ekonomik olarak maliyetli bir oyuncu. Başkan ile konuştuğum oyunculardan biri. Lens kendine kulüp bulursa ayrılacak' dedi.

66 yaşındaki teknik adam, 'Vagner Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Çok iyi oyuncu. Her tarafı futbolcu adamın, golcülüğü de var ama tutmadı. Kendine de güvenini kaybetti. Kulüp bulursa gider, bulamazsa bakacağız' ifadelerini kullandı

OĞUZHAN'DAN ÇOK ŞEY BEKİYORUM

Ayrıca geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan kaptan Oğuzhan Özyakup hakkında da konuşan Güneş,'Oğuzhan Özyakup'tan çok şey bekliyorum. Geçen sene yapmadıklarını bu sene yapacak' dedi.

LensOğuzhan ÖzyakupŞenol GüneşBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar