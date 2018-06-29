Şenol Güneş o ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



NEGREDO AYRILACAK



Negredo'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, 'Negredo'nun gelecek sezon olmayacağını söyleyebilirim. Bir santrafor almayı planladıktan sonra, Negredo'yu kadroda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum' şeklinde konuştu.







LENS VE LOVE KULÜP BULURSA AYRILACAK



Lens ve Vagner Love hakkında da konuşan Güneş, 'Lens ekonomik olarak maliyetli bir oyuncu. Başkan ile konuştuğum oyunculardan biri. Lens kendine kulüp bulursa ayrılacak' dedi.



66 yaşındaki teknik adam, 'Vagner Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Çok iyi oyuncu. Her tarafı futbolcu adamın, golcülüğü de var ama tutmadı. Kendine de güvenini kaybetti. Kulüp bulursa gider, bulamazsa bakacağız' ifadelerini kullandı



OĞUZHAN'DAN ÇOK ŞEY BEKİYORUM



Ayrıca geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan kaptan Oğuzhan Özyakup hakkında da konuşan Güneş,'Oğuzhan Özyakup'tan çok şey bekliyorum. Geçen sene yapmadıklarını bu sene yapacak' dedi.