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Ramil Guliyev’den tarihi zafer! 35 yıllık rekoru kırdı

Milli atlet Ramil Guliyev, 18. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 200 metre finalinde 20.17'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ramil bu derecesiyle aynı zamanda 35 yıllık oyunlar rekorunu da kırmış oldu.

Spor / 29 Haziran 2018 Cuma 22:30
Ramil Guliyev’den tarihi zafer! 35 yıllık rekoru kırdı

İspanya'nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metre finalinde 20.17'lik derecesiyle 35 yıldır kırılamayan oyunlar rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gururumuz milli sprinter, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20.09'luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmişti.

Ramil GuliyevTarragonaMilli Atlet


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