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Galatasaray bir ismi daha açıkladı

Sarıkırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor / 29 Haziran 2018 Cuma 19:05
Galatasaray bir ismi daha açıkladı

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Donk ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anlaşmaya göre 2018-2019 sezonu için 1 milyon 895 bin avro sabit ücret alacak Donk'a, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro ödenecek. Tecrübeli futbolcu, ayrıca bu sezon içerisinde 21 Süper Lig veya UEFA maçında oynaması durumunda 200 bin avro kazanacak.

Ryan Donk'un, 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig ve UEFA maçında oynaması halinde sözleşmesi bir sezon için kendiliğinden uzayacak. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için 1 milyon 895 bin avro sabit ücret ödenecek. Görev aldığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro alacak Donk'a, ayrıca 21 Süper Lig veya UEFA karşılaşmasında oynaması durumunda 300 bin avro ödeme yapılacak.

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