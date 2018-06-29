Fenerbahçe'de görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama sonrasında görev dağılımı şöyle:



Ali Y. Koç: Başkan



Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi



Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma



Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell



Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler



Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler



Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi



Fethi Pekin: Hukuk İşleri



Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı



Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri



Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu



Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering



Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk



Ömer Okan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller; Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri Yardımcısı



Burak Çağlan Kızılhan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller



Yedek Üyelerin görev dağılımı şu şekildedir:



Belgin Aral: Vergi ve Mali İşler Yardımcısı, Üye İlişkileri Yardımcısı



Alper Pirşen: Hukuk İşleri Yardımcısı



Ozan Korman Tarman: Dış İlişkiler, Marka Yönetimi Yardımcısı



Metin Sipahioğlu: Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı



Selahattin Baki: Dış İlişkiler Yardımcısı



Muhittin İlker Dinçay: Spor Şubeleri Sorumlusu Yardımcısı; Voleybol Şubesi Yardımcısı



Esra Nazlı Ercan: Üye İlişkileri Yardımcısı, Sosyal Sorumluluk Yardımcısı