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Dünya Kupası'nda ilk turun golcüsü Harry Kane

FIFA Dünya Kupası’nda ilk tur maçlarının en golcü ismi İngiltere’nin forveti Harry Kane oldu. 5 gollü Kane’i 4’er kez fileleri havalandıran Portekizli Cristiano Ronaldo ile Belçikalı Romelu Lukaku takip etti.

Spor / 29 Haziran 2018 Cuma 13:34
Dünya Kupası'nda ilk turun golcüsü Harry Kane

Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası'nda ilk tur heyecanın sona ermesinin ardından bu turu hücumda en etkili geçiren ismi de belli oldu. Buna göre G Grubu'nda İngiltere'nin bir üst tura çıkmasını sağlayan yıldız futbolcu Harry Kane, attığı 5 golle ilk turun en golcü futbolcusu oldu. Kane, 6-1'lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İngiliz forvet diğer gollerini ise Tunus ağlarına attı.

Kane'i Ronaldo ve Lukaku takip etti

Harry Kane'i 4'er gollü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Belçikalı Romelu Lukaku takip etti. Ronaldo, grubun önemli müsabakasında İspanya'ya karşı hat-trick yaptı ve takımını kurtardı. Lukaku ise Tunus ve Panama müsabakalarında 2'şer gol kaydetti.

Ayrıca Rusya'dan Denis Cherysev ile İspanyol Diego Costa da 3'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Cristiano RonaldoYıldız FutbolcuRonaldoDiegoPanama


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