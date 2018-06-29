Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş'ta ayrılık yaşandı. Dinamo Kiev, Ukraynalı kaleci Boyko ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Boyko, Malaga ve Dinamo Kiev'de kiralık olarak forma giymişti.



Ukraynalı file bekçisinin Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Kiev ekibine imza attığı öğrenildi. Boyko, geçen sezon Kiev forması giydiği 18 maçta 15 gol yedi.