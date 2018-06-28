Arsenal'in yıldız ismi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı.



BAŞKAN ÖZEL UÇAKLA GETİRDİ



DHA'nın haberine göre; Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Ali Koç'a ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.







BASIN MENSUPLARINDAN SAKLANDI



26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi.





OTELDE KALIYOR



Otelde konakladığı tahmin edilen Wilshere'in bugün stadı ve tesisleri gezdiği sonrasında ise ev baktığı ifade edildi.



Sportif direktör Damien Comolli'nin anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun transferinin bir kaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor.