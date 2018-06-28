Fenerbahçe sezonu açtı

Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Can Bartu Tesisleri'ne Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de geldi. Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi. Göreve yeni başlayan Teknik Direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı.



Ali Koç: “Başarılı olacağınıza inanıyorum”



Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı. Ardından Başkan Ali Koç futbolcularla bir toplantı yaptı ve onlara başarılar diledi. Ali Koç, futbolculara, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.







'TAKIM OLARAK HAREKET ETMELİYİZ'



Daha sonra söz alan Teknik Direktör Phillip Cocu, “Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum; futbol oynamaktan daha zevkli bir şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden birbirimize yardım ederek, takım olarak, yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız” dedi.







DAYANIKLILIK ÇALIŞTI



Ardından sahaya çıkan sarı-lacivertliler, antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Sezonun ilk antrenmanında dayanıklılık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.