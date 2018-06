Beto'dan Ronaldo'ya övgü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de kalesini koruyan Beto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım arkadaşı Ronaldo'nun çok büyük bir futbolcu ve lider olduğunun altını çizerek, Arjantinli Lionel Messi ile kıyaslanmaları hakkında şu yorumda bulundu:



'Ronaldo ve Messi iki farklı, iki büyük oyuncu. Ronaldo ile Messi başka gezegenlerden. İkisi de sürekli olarak kendilerini geliştiriyor. Ronaldo çok önemli başarılara ve kupalara ulaştı, bu devam edecektir. Ronaldo benim için yalnızca müthiş bir futbolcu değil aynı zamanda dünya tarihinin en büyük atletlerinden biri.'



- 'Dünya Kupası'nda kolay eşleşme yok'



Beto, son 16 turunda Uruguay ile eşleşmeleri konusunda, şu ifadeleri kullandı:



'Dünya Kupası'nda kolay eşleşme yok. Grupta İspanya, İran ve Fas gibi harika takımlarla karşılaştık ve çok zorlu maçlar yaptık. Her rakibimize saygı gösterdik. Bundan sonra da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Zafer için tüm maçlara yüksek konsantrasyonla çıkmalı ve savaşmalıyız. Kendi kimliğini ortaya koyan, kenetlenen, yüzde yüz bir takım olmalıyız.'



- 'Avrupa şampiyonluğumuz bizi Dünya Kupası'nın favorisi yapmıyor'



Son Avrupa şampiyonu olarak Dünya Kupası'na katılmalarının kendileri için baskı oluşturmadığını vurgulayan Beto, 'Dünya Kupası, futbolun en büyük organizasyonu. Çok önemli ama Avrupa şampiyonluğumuz bizi Dünya Kupası'nın favorisi yapmıyor.' diye görüş belirtti.



Portekiz'in futbol tarihinin önemli başarılarla dolu olduğunu hatırlatan deneyimli file bekçisi, 'Bu bize hiçbir zaman yetmeyecektir. Tarihimiz iyi ama biz her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Halkımıza vereceğimiz söz, her zaman daha iyisini yapmak için çok çalışacağımız olacaktır. Takım olarak herkesin saygısını kazandık ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz.' şeklinde konuştu.