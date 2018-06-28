Adnan Januzaj İngiltere'yi yıktı!

Dünya Kupasında Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle yendi, grubunu lider tamamladı. İngiltere ise gruptan çıkan diğer takım oldu.



Belçika, 2014'ten sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası gruplarını 3'te 3 yaparak namağlup lider tamamladı. Belçika ayrıca, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda İngiltere'yi mağlup etti.



İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek gruplarda 3'te 3 yapan Belçika son 16'da Japonya ile eşleşirken İngiltere'nin rakibi H Grubu'nun lideri Kolombiya oldu