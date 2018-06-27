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Mısır'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Dünya Kupası’ndan puan alamadan elenen Mısır Futbol Milli Takımı’nda Arjantinli Teknik Direktör Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Spor / 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:18
Mısır'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Rusya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele eden Mısır, puan alamadan turnuvaya veda etmişti. Turnuva sonrasında Mısır’da teknik adam değişikliği yaşandı. Mısır Futbol Federasyonu’ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Hector Cuper ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Arjantinli teknik adam, 2011-2013 yılları arasında Türkiye’de Orduspor’u çalıştırmıştı.

UruguayTeknik DirektörMısırRusyaSuudi Arabistan


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