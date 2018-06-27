Maradona'dan olay hareket!

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçında Nijerya'yı Messi ve Rojo'nun golleriyle devirip son 16 takım arasına yazdıran Arjantin'de büyük sevinç yaşandı.



Müsabakayı tribünden takip eden Tangocular'ın efsanesi Diego Armando Maradona, Rojo'nun son dakikalarda attığı golden sonra adeta kendinden geçti.



Rojo'nun galibiyeti getiren golünün ardından tribünlerde bulunan Arjantinli futbolseverler büyük coşku yaşarken, Maradona'nın kameralara yansıyan el hareketi olay oldu. Elleriyle orta parmak işareti yapan Maradona'nın bu hareketi kime yaptığı ise anlaşılamadı.