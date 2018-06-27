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İsveç gol yağdırdı! Meksika zor da olsa...

2018 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında İsveç, grupta ilk 2 maçını kazanan Meksika'yı 3-0 yendi.

Spor / 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:45
İsveç gol yağdırdı! Meksika zor da olsa...

2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç ile Meksika karşı karşıya geldi. Grupta 2'de 2 yapan lider Meksika, İsveç karşısında gol yağmuruna tutuldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ekaterinburg Arena'daki maçta İsveç'in gollerini 50. dakikada Ludwig Augustinsson, 62. dakikada penaltıdan Andreas Granqvist ve 74. dakikada Edson Alvarez kendi kalesine attı.

Öte yandan Meksikalı Jesus Gallardo'nun 12. saniyede gördüğü sarı kart, Dünya Kupası tarihinin en erken sarı kartı oldu.

Bu sonuçla 6 puana ulaşan İsveç grubu lider tamamlayarak tur atladı.İlk 2 maçını kazanan Meksika ise 6 puanla 2. sırada yer aldı. Grubun en büyük sürprizi ise grubu 3 puanla tamamlayan Almanya turnuvaya veda etti. Güney Kore ise 3 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Sarı KartDünya KupasıAlmanyaKendi KalesineGüney Kore


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