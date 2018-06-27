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Emre Akbaba'nın tişörtü heyecanlandırdı

Aytemiz Alanyaspor’un yıldız ismi Emre Akbaba, İspanya’da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında tişörtünde bulunan sarı-kırmızı renkler ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca birçok Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da takımlarına transfer olması yönünde yıldız isme çağrıda bulunuyor.

Spor / 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:49
Emre Akbaba'nın tişörtü heyecanlandırdı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, İspanya’da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu İspanya’nın Barcelona şehrinde tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba’nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına transfer olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.

Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray’a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.

Sosyal MedyaBarcelonaFenerbahçeBeşiktaşAlanyaspor


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