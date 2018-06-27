Beyaz Gazete Ana Sayfa

Dünya Kupası'nda Fernando Muslera rüzgarı

FIFA Dünya Kupası’nda Uruguay’ın kalesini koruyan Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, turnuvada gol yemeyen tek kaleci olarak dikkat çekiyor.

Spor / 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:55
Dünya Kupası'nda Fernando Muslera rüzgarı

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera rüzgarı esiyor. Uruguay'ın file bekçisi Muslera, A Grubu'nda oynadıkları Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya karşılaşmalarında kalesini gole kapattı ve takımının lider olarak gruptan çıkmasında büyük rol oynadı.

32 yaşındaki kaleci, turnuvadaki 32 takım arasında gol yemeyen tek kaleci konumunda bulunuyor. Son olarak D Grubu'nda Hırvatistan'ın İzlanda karşısında yediği golle Muslera, turnuvada gol yemeyen tek file bekçisi oldu. Son 16 turunda Portekiz ile eşleşen Uruguay'ın bu turda da en büyük kozlarından biri yine Muslera olacak.

Galatasaray'dan Muslera için 'Nazar boncuğu' paylaşımı

Galatasaray, Muslera'nın bu başarısını sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca başarılı kalecinin performansı için ‘Nazar boncuğu' fotoğrafı paylaştı.

2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray'ın şampiyonluğunda da büyük katkıları olan Uruguaylı kaleci, 33 maçta 33 gol yemişti.

Sosyal MedyaİzlandaSpor TotoFernando MusleraSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar