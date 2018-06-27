Beşiktaşlı oyuncu Denys Boyko Dinamo Kiev ile anlaştı

Beşiktaşlı oyuncu Denys Boyko, Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın 2015 - 2016 sezonunda Dnipro'dan 3,3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen ancak bir türlü bu beklentileri karşılayamayan Boyko, önce 2016 - 2017 sezonunda İspanyol kulübü Malaga'ya ardında da 2017 - 2018 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.



Boyko, Beşiktaş formasıyla toplamda 5 maça çıkabildi..

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