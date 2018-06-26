Arjantin 86'da dünyaya döndü!

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi 14. dakikada Tangocuları 1-0 öne geçiren golü attı. Defansın arkasına atılan topu iyi kontrol eden Messi düzgün bir vuruşlar kaleci Uzoho'yu mağlup ederek turnuvadaki ilk golünü attı.



MESSİ DİREĞE TAKILDI



Arjantin'de 36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Messi geçti. Arjantinli yıldızın vuruşunda top direkten döndü. İlk yarı 1-0 Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.



NİJERYA PENALTIDAN AVLADI



51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mascherano'nun ceza sahası içerisinde Etebo'ya yaptığı müdahale sonrası Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı dedi. Penaltıda topun başına geçen Vitor Moses skoru 1-1'e taşıdı.



ARJANTİNLİLER 'VAR' ÇAKIR YOK DEDİ!



Karşılaşmanın 76. dakikasında Nijeryalı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda 'VAR' sistemine başvuran Cüneyt Çakır penaltıyı vermedi.







ROJO SAHNEYE ÇIKTI



Son bölümü nefes kesen maçta Arjantin aradığı golü 86. dakikada buldu. Atağa katılan Manchester United'lı savunma oyuncusu Marcus Rojo'nun golü Tangocuları yeniden üstün duruma getirdi.



ARJANTİN'İN İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ FRANSA



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Arjantin, Hırvatistan'ın lider tamamladığı D Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Nijerya ise turnuvaya veda etti.

Arjantin son 16 turunda Fransa'nın rakibi oldu. Lider Hırvatistan ise Danimarka ile eşleşti.