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UEFA'dan yeni karar

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderme kararı aldığı bildirildi.

Spor / 25 Haziran 2018 Pazartesi 20:18
UEFA'dan yeni karar

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmedi.

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

UefaAraştırma KomisyonuGalatasaray


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