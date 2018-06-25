Salahlı Mısır yine kaybetti

Mücadelede Mısır, ilk golü yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile buldu. Mısır'ın 22. dakikada bulduğu golün karşılığını Suudi Arabistan ilk yarının uzatmasında verdi. 45+6. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj beraberliği sağladı ve devre 1-1'lik eşitlikle geçildi.



Suudi Arabistan, 90+4. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Abdullah Otayf'ın asistinde Salem Al Dawsari ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu galibiyetle Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda 3 puana ulaşırken Mısır ise turnuvayı puansız kapattı.



Kasımpaşa forması giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 81 dakika oyunda yer aldı

