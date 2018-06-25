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Ayşegül İspanya'da şampiyon oldu

İspanya’da devam eden ve dünyanın en gözde spor organizasyonlarından biri olan 18. Akdeniz Oyunlarında mücadele eden Aydınlı milli halterci Ayşegül Çakın rekor kırarak şampiyon oldu.

Spor / 25 Haziran 2018 Pazartesi 09:53
Ayşegül İspanya'da şampiyon oldu

Aydınlı milli sporcu Ayşegül Çakın, koparmada 86 kg'da bronz madalya ve silkmede 114 kg. ile rekor kırarak 58 kg. kadınlarda 18. Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu.

2016 yılında Dünya şampiyonu oldu

2016 yılında Malezya'nın Penang kentinde yapılan Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanarak Türkiye'nin ve Aydın'ın gurur kaynağı olan Ayşegül Çakın spor hayatına yeni başarılar ve şampiyonluklar elde ederek emin adımlarla ilerliyor.

Milli Sporcu Ayşegül Çakın 19 yaşında olmasına rağmen elde ettiği başarılar ile Türkiye'nin en yetenekli genç sporcular arasına girmeyi başararak büyük bir başarıya imza attı.

Doğum Gününde Gelen Şampiyonluk

Akdeniz Oyunlarında 24 Haziran 2018 tarihinde elde ettiği rekor şampiyonluk ile Türk Bayrağımız göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan Aydınlı Ayşegül hem büyük sevinç yaşadı hem de doğum gününde alabileceği en büyük hediyeyi aldı.

Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti

Milli sporcu Çakın; “Bugün doğum günümle birlikte gelen en güzel hediye koparmada 86 kg. ile aldığım 3'üncülük, silkmede ise 114 kg. ile gelen oyunlar rekoru ve şampiyonluk oldu. Beni destekleyen her zaman yanımda olan: Sayın Cumhurbaşkanımıza, aileme, sevdiklerime, beni yetiştiren antrenörüme, kamp antrenörlerime, TOHM antrenörlerime, Halter Federasyonu Başkanımıza, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze teşekkür eder, madalyamı bayrak uğruna kan dökmüş bütün Şehitlerimize armağan ediyorum. Bayrağımızı göğe çektirip İstiklal Marşımızı okutmak benim için büyük bir şereftir” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Ökkeş Demir'den Tebrik

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, 18. Akdeniz Oyunlarında halter kadınlar 58 kg'da şampiyon olan milli sporcu Ayşegül Çakın'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Ayrıca İl Müdürü Demir, Ayşegül Çakın'ı yetiştiren Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yunus Emre Demirtaş'ı ve sporcunun ailesine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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