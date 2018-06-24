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Dünyanın beklediği maçı yönetecek!

Cüneyt Çakır ve ekibi, 26 Haziran saat 21.00'deki Nijerya - Arjantin maçını yönetecek.

Spor / 24 Haziran 2018 Pazar 15:33
Dünyanın beklediği maçı yönetecek!

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda görev yapan hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi, 26 Haziran'da Nijerya - Arjintin D Grubu maçını yönetecek.

Messi'li Arjantin'in kader maçı

D Grubu'ndaki 2. maçlar sonunda bir puanla son sırada yer alan Messi'li Arjantin, gruptaki 3. ve son maçında Nijerya ile karşılaşacak. İlk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 3-0 mağlup olan Tangocular, gruptan çıkabilmek için Nijerya'yı yenip, Hırvatistan'ın İzlanda'yı mağlup etmesini bekleyecek.

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda daha önce 15 Haziran'da İran'ın, Fas'ı tek golle geçtiği B Grubu karşılaşmasını yönetmişti.

Dünya KupasıİzlandaHırvatistanCüneyt ÇakırArjantin


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