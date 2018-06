Terim'den transfer sözleri! 5 isim saydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni açılan Instagram TV'den takipçilerine ve taraftarlara seslendi.



İşte Fatih Terim'in IGTV'den yaptığı açıklamalar:



Şampiyonluk hakkında...



"Çok önemli bir şampiyonluk bu şampiyonluk. Zihinlerimiz gibi bedenlerimiz de kayıt tutuyor. Bu kayıt silinmeyecek. Herkes ömür boyu bu kaydı zihinlerinde taşıayacak. Pekçok taraftarımızın da bu konuda ne düşündüğünü biliyorum! Umutlarını biliyorum. Dualarını, iyi dileklerini. Önemli olan onların hayallerini gerçekleştirmekti. Onların hayallerini gerçekleştirdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu şampiyonluk, hepimiz için ayrı bir mutluluk."



Unutamadığı an...



"Gençlerbirliği maçından sonra çok üzüldüm. Kimsenin bilmediği bir şey var. DÖnüş uçaklarında hemen maçı seyrediyorum. İzleyince daha da üzüldüm. 3 puan kaybına üzüldüm. Oynadığımız oyuna üzüldüm. Son saniyelerde büyük takımların yapmaması gereken hataları yaptığımızı görünce daha da üzüldüm. Önemli bir avantajı kaybettiğimiz için çok üzüldüm. O vaziyette uçaktan indim. Taraftarımız öyle bir şey yaptı ki, üzüntüyü daha çok hırsa, isteğe, çalışmaya ve ne olursa olsun kaybetmeme duyguna çevirdi bende açıkçası. Takım otobüsüne bindim ve olağanüstü bir atmosfer vardı. Hangi duygularla anlatılır bilmiyorum. Müthiş duygulandım. Bir maç olsaydı o an, konsantre olabilirdim. Bazen sorarlar, en unutamadığınız olay diye, o an cevaplamak kolay değildir. O an ne hissettin diye sorsanız, yüreğime işledi o an."



Şampiyonlar Ligi



"Şampiyonlar Ligi çok önemli. Özellikle Galatasaray camiası, Avrupa'da olmaya , Avrupa'daki başarılara alışkın. Orada olmak istiyor herkes. Biz de istiyoruz. En son bıraktığımızda da güzel hatıralarımız var, Real Madrid gibi. Oralara gelmek, oraları aşmak. Daha da ilerlemek istiyoruz. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Gerek ekonomik olarak, gerek fiziksel yetenek açısından Avrupa liglerindeki takımların durumuyla bizimki arasında oldukça fark var. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir futbol, her anlamda farklı bir hazırlık ve kapasite gerektiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığın da tadını çıkarmalıyız. Bu bir karamsar tablo çizmesin, sadece tespitte bulunuyorum. Benim hayalim belli yoksa, daha geldiğim ilk gün söyledim. O hayal için çalışacağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. O isteği, azmi gösterecek bir oyun sergilemek içi daha çok uğraşmalıyız. Real Madrid maçı, hatırlatmak isterim, o hatta daha iyisi, niçin olmasın? O yüzden, Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyorum. Camiamızın da önemsediğini biliyorum. İnşallah ona göre de hazırlanacağım."



Transferler...



"Bildiğiniz gibi UEFA'nın yaptırımları belli oldu. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Elimizi kolumuzu bağlayan maddeler var. Şartlar ne olursa olsun, yapabileceklerimiz var ve elbette yapacağız. Bunu herkesin de bilmesini isterim. Galatasaray'a yakışan budur. Bu arada transfer bahisleri var. Ben demiştim demek için isim uydurma sezonu da başladı maalesef. Yazılan, son dakika geçilen, sanki sürekli bizim yanımızdaymış gibi sosyal medyada takipçi artırmak için uydurulan isimlere lütfen, rica ediyorum itibar etmeyin. Duyumculuk adı altında, adını öne çıkarmaya çalışanların size yaptığı, kötülük. Bizlere ise ihanet. Şimdilik sabırla rica ediyorum. Gelecek sefer bu kişileri ismiyle ifşa etmeyi düşünüyorum açıkçası. Tek diyeceğim şu, mali koşullarımıza, UEFA yaptırımlarına, kriterlerine, ihtiyacımıza, takım uyumuna göre bazı isimler için gece gündüz buradayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizi hiçe sayacak duyumculardan ziyade, bizim bizzat açıklamalarımızı bekleyin. Lütfen, rica ediyorun. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde bilgilendireceğiz. Bu arada açıkçası benim de hoşuma giden isimler yazılıyor basında, sosyal medyada. Ah keşke olsa da, hemen alabilsek. Bir defa, şampiyon olmuş mevcut kadromuzu korumak istiyoruz. Koruyabilirsek. Bu arada yabancı sayısına baktığınız zaman, zaten çok fazla alma şansımızın olmadığını göreceksiniz. Bunları hesap ederken, taraftar, hesap etmez ister. Ben de istiyorum bazen. Açıkçası bir şey söyleyeyim, kızlar diyor ki, "Baba, bunu alıyormuşsunuz." Vallahi diyorum benim haberim yok. Düşünün, o duruma gelmişiz. Bu arada Milik var, Imbula var, Bennacer, Nuri Şahin, Bacca gibi isimleri uyduranlara selam ediyorum. Gönül onları da almak ister, hatta daha iyilerini de ama koşullarımız belli. Lütfen biraz insaflı olun Allah aşkına."



Yeni sezon...



"Yeni sezon hazırlıkları için kısmet olursa gelecek hafta toplanıyoruz. Birkaç günlük sağlık kontrolleri var. 1 Temmuz'da Zürih'te kampa gideceğiz. İlk etap kampı. Burada başlayacağız antrenmanlara. 10-11 günlük kamp İsviçre'de olacak. Umuyorum verimli bir süreç geçecek. Birinci etaptan sonra izin vereceğiz, ikinci etap için yine Avrupa'ya gidilecek. Hazırlık maçları başlayacak. İlk hedefimiz 5 Ağustos'taki Konya'daki Süper Kupa. Hemen haftasında lig maçları var. Sonrasında Şampiyonlar Ligi artı Türkiyre Kupası şeklinde devam edecek."