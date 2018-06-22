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İsviçre Shaqiri ile güldü

Dünya Kupası E Grubu’nda İsviçre, Sırbistan’ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Spor / 22 Haziran 2018 Cuma 23:09
İsviçre Shaqiri ile güldü

Dünya Kupası E Grubu'nda Sırbistan ve İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre son dakikada bulduğu golle mücadelen 2-1 galip ayrılarak, son 16'ya bir adım daha yaklaştı. Maça hızlı başlayan Sırbistan, 5. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Devrenin kalanı dengeli bir oyuna sahne oldu ve ilk yarı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ise İsviçre hızlı başladı.

52. dakikada ceza sahası içinde Xherdan Shaqiri'nin vuruşunda Kolarov'dan dönen topu Granit Xhaka sert bir vuruşla ağlara göndererek mücadelede eşitliği sağladı. (1-1) Çekişmeli geçen maçta İsviçre'ye galibiyeti getiren gol uzatmalarda kaydedildi. 90+1. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Xherdan Shaqiri, savunmayı geçtikten sonra kalesini terk eden Vladimir Stojkovic'in yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu galibiyetle puanını 4'e çıkartan İsviçre 2. sıraya yükseldi. Sırbistan ise 3 puanla 3. sıraya düştü.

Dünya KupasıXherdan ShaqiriSırbistanİsviçre


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