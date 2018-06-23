Beyaz Gazete Ana Sayfa

Belçika 5-2 Tunus

Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile Tunus karşı karşıya geldi. Belçika sahadan 5-2 üstünlükle ayrıldı. Ve şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en gollü geçen maç oldu.

Spor / 23 Haziran 2018 Cumartesi 18:58
Belçika 5-2 Tunus

Belçika maça adeta golle başladı. Eden Hazard penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 6. dakikada 1-0 öne geçirdi. Belçika'nın ikinci golü ise on dakika sonra Romelu Lukaku'dan geldi. Bu golden iki dakika sonra Tunus Dylan Bronn'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Lukaku kendisnin 2 takımının 3. golünü atarak skoru 3-1 yaptı.



Belçika ikinci yarıya da hızlı başladı. Eden Hazard 51. dakikada attığı golle durumu 4-1'e getirdi. Dakikalar 90'nı gösterdiğinde Batshuayi takımı adına 5. golü attı. Maçın bitimine dakikalar kala Tunuslu futbolcu attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi ve müsabaka Belçika'nın 5-2 üstnülüğü ile sona erdi. Belçika grubunda liderliğini sürdürdü.

Eden HazardBelçikaTunus


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar