Belçika 5-2 Tunus

Belçika maça adeta golle başladı. Eden Hazard penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 6. dakikada 1-0 öne geçirdi. Belçika'nın ikinci golü ise on dakika sonra Romelu Lukaku'dan geldi. Bu golden iki dakika sonra Tunus Dylan Bronn'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Lukaku kendisnin 2 takımının 3. golünü atarak skoru 3-1 yaptı.







Belçika ikinci yarıya da hızlı başladı. Eden Hazard 51. dakikada attığı golle durumu 4-1'e getirdi. Dakikalar 90'nı gösterdiğinde Batshuayi takımı adına 5. golü attı. Maçın bitimine dakikalar kala Tunuslu futbolcu attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi ve müsabaka Belçika'nın 5-2 üstnülüğü ile sona erdi. Belçika grubunda liderliğini sürdürdü.