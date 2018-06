Pehlivanlar, Kırkpınar'a hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarına Korkuteli ilçesinde devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Yağlı Güreş Sporu Antrenörü Hasan Aydın ve yardımcı antrenör Ufuk Atalan, Pehlivanları Kırkpınar'a Korkuteli ormanlarında kros yaparak hazırlıyorlar.



13-15 Temmuz günlerinde 657'incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne baş ve baş altı boylarda başarılara imza atacaklarını belirten Hasan Aydın, “Başkanımızın destekleriyle Kırkpınar için geçtiğimiz yılın kasım ayında hazırlıklara başladık. Korkuteli'nde 25 Mayıs‘tan itibaren kamp ile de bu hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Şuna kampımızda 35 sporcumuz var. Bu yıl her boyda madalya alacak güreşçilerimiz var. Kırkpınar'da altın kemerin favorisi olarak gösteriliyoruz. Bu yıl toplam 45 madalya verilecek. Ortalama 20'si Antalya'ya gelir. Bu madalyaların büyük bir bölümünü Konyaaltı Belediyesi olarak biz almak istiyoruz” dedi.



Konyaaltı Belediyesi'nde 2008 yılında güreşlere başladıklarını dile getiren başpehlivan İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ile birlikte alt boydan itibaren kendilerine sahip çıkan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. İsmail Balaban, “Başkanımız bizlere maddi manevi desteğini hiç esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Bizler de Başkanımızı utandırmamak adına her yıl daha fazla çalıştık. Bu yıl katıldığımız yağlı güreşleri 1,2 yada 3. olarak tamamladık. 2013 yılında Kırkpınar'da başpehlivanlık mutluluğu yaşadım. Geçen yıl Altın kemeri Antalya'ya getirdim. Yine bu yıl da hedefim altın kemeri Antalyalı sevdiklerime armağan etmek. Kendimize güveniyoruz. Başta Başkanım Muhittin Böcek olmak üzere antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.