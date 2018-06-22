Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu oldu. 47 yaşındaki Cocu, aynı zamanda T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic’in ardından Spor Toto Süper Lig’de görev alacak ikinci yabancı çalıştırıcı oldu. Önümüzdeki sezon ligde boy gösterecek olan diğer 16 takımın başında ise Türk teknik adamlar bulunuyor.



Başarılar yerlilerden geliyor



Süper Lig’de son 11 sezonda Süper Lig’de Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Bursaspor 1 kez şampiyon oldu. Söz konusu ekiplerin yaşadığı bu şampiyonluklarda takımların başında ise yerli hocalar vardı. Sarı-kırmızılıların 5 şampiyonluğunun 3’ünde Fatih Terim’in imzası bulunurken, diğer şampiyonluklar Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu döneminde geldi.



Beşiktaş’ta da 3 şampiyonluğun ikisinde Şenol Güneş, birinde de Mustafa Denizli’nin başarısı dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonu öncesi takımın başına Cocu’yu getiren Fenerbahçe’de ise şampiyonluklar Ersun Yanal ile Aykut Kocaman zamanında geldi. Kulüp tarihinde tek şampiyonluğu bulunan Bursaspor’u da zirveye çıkaran isim Ertuğrul Sağlam’dı.



Spor Toto Süper Lig’de yabancı teknik direktör olarak en son şampiyonluğu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Zico yaşamıştı.



Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek takımların başında bulunan teknik direktörler şöyle:



Fatih Terim: Galatasaray



Phillip Cocu: Fenerbahçe



Abdullah Avcı: Medipol Başakşehir



Şenol Güneş: Beşiktaş



Ünal Karaman: Trabzonspor



Bayram Bektaş: Göztepe



Tamer Tuna: Sivasspor



Kemal Özdeş: Kasımpaşa



Ertuğrul Sağlam: Kayserispor



Erol Bulut: E.Y. Malatyaspor



Saffet Susic: T.M. Akhisarspor



Mesut Bakkal: Aytemiz Alanyaspor



Samet Aybaba: Bursaspor



Bülent Korkmaz: Antalyaspor



Rıza Çalımbay: Atiker Konyaspor



İsmail Kartal: Ankaragücü



Mehmet Altıparmak: Büyükşehir Belediye Erzurumspor



İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor