Cocu Fenerbahçe'ye kupalarla geliyor

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu oldu. Futbolculuk kariyerinde AZ Alkmaar, PSV Eindhoven ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Cocu, Hollanda Milli Takımı ile de 101 maça çıkıp 10 gol atma başarısı göstermişti. Son olarak 2007 - 2008 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Jazira forması giyen Phillip Cocu, futbolculuk kariyerine burada nokta koydu.



Teknik direktörlük kariyeri



Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindehoven’ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Cocu, bunun yanında Hollanda Milli Takımı’nda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, 2012 yılına kadar yürüttüğü bu görevlerinden ayrılarak 2012-2013 sezonunda PSV Eindehoven’ın alt yapı sorumlusu oldu. 2013 yılında ise Dick Advocaat’ın yerine PSV’nin başına geçen Cocu, burada büyük başarılara imza attı. Hollanda ekibi ile son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli antrenör, akıllarda oynattığı hücum futboluyla yer edinmişti.



Phillip Cocu’nun 4 Fransa Lig 1 şampiyonluğu, 2 Fransa Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.