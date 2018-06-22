Brezilya Kosta Rika'yı 2-0 yendi

COUTINHO YİNE ATTI

Brezilya'nın İsviçre'yle berabere kaldığı ilk maçta da ağları sarsan Coutinho attığı golle, Kosta Rika maçını da boş geçmedi. 90+1. dakikada ağları sarsan yıldız oyuncu takımına galibiyeti getiren isimlerden oulurken 2018 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkarttı.



NEYMAR BU KEZ BOŞ GEÇMEDİ

Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar ise, Kosta Rika maçında şansızlığını kırdı. Kosta Rika filelerini sarsan Neymar, 2018 Dünya Kupası'nda siftah yapmış oldu.



ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL!

Maçın ikinci yarısında ise ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Bjorn Kuipers, 77. dakikada Neymar'a yapılan harekette önce beyaz noktayı gösterdi sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gitme kararı aldı. Hollandalı hakem VAR sistemiyle pozisyonu tekrar izledikten sonra ise penaltı kararını iptal etti.



BREZİLYA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Kosta Rika'yı 2-0 yenen Brezilya bu sonuçla ikinci maçında galibiyetle tanışmış oldu. Puanını 4'e yükselten Sambacılar, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

