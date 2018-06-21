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Vida sevindi Messi üzüldü!

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında grubun favorisi Arjantin, Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu. Üzerinde büyük baskı olan Messi İzlanda maçından sonra Hırvatları da boş geçti. Beşiktaşlı Domagoj Vida'lı Hırvatlar 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 23:02
Vida sevindi Messi üzüldü!

2018 Dünya Kupasında Hırvatistan ikinci maçında Arjantin'i 3-0 yenerek puanını 6 yaptı ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Arjantin bu sonuçla son 16
şansını zora soktu.

KALECİ CABALLERO ARJANTİN'İ YAKTI!

Kaleci Caballero'nun büyük hatası sonrası Rebic'in golüyle Arjantin 1-0 öne geçtiği maçta Modric skoru 2-0'a getirdi.

90+3'te Rakitic'in golü Arjantin'i yıktı. Hırvatistan puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Arjantin ise 1 puanda kaldı.



ARJANTİN'İN İŞİ MUCİZEYE BIRAKTI

Arjantin'in gruptan çıkması için Nijerya ile İzlanda'nın berabere kalıp son maçta Hırvatistan'ın İzlanda'yı mağlup etmesini bekleyecek.

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