Vida sevindi Messi üzüldü!

2018 Dünya Kupasında Hırvatistan ikinci maçında Arjantin'i 3-0 yenerek puanını 6 yaptı ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Arjantin bu sonuçla son 16

şansını zora soktu.



KALECİ CABALLERO ARJANTİN'İ YAKTI!



Kaleci Caballero'nun büyük hatası sonrası Rebic'in golüyle Arjantin 1-0 öne geçtiği maçta Modric skoru 2-0'a getirdi.



90+3'te Rakitic'in golü Arjantin'i yıktı. Hırvatistan puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Arjantin ise 1 puanda kaldı.







ARJANTİN'İN İŞİ MUCİZEYE BIRAKTI



Arjantin'in gruptan çıkması için Nijerya ile İzlanda'nın berabere kalıp son maçta Hırvatistan'ın İzlanda'yı mağlup etmesini bekleyecek.