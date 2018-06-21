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Putin'le Blatter buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FİFA eski başkanı Sepp Blatter ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 13:15
Putin'le Blatter buluştu

Kremlin'in basın sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FİFA'nın eski Başkanı Sepp Blatter'in Kremlin'de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası'nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya'da karar kılınmıştı. FİFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.

Rusya Devlet BaşkanıToplantıSepp Blatter


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