Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor

Aykut Kocaman'ın geçen sezonun devre arasında kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, İspanya'ya transfer oluyor. Geçtiğimiz sezon başında İspanyol, devre arasında da İngiliz ekipleriyle transfer görüşmesi yapan Ozan'ın transferi gerçekleşmemişti.







Milli futbolcu Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR, SATILACAK



Fenerbahçe'yle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girona'ya satılması bekleniyor.