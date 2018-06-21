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Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan, İspanyol ekibi Girona'ya transfer olacak.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 16:28
Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor

Aykut Kocaman'ın geçen sezonun devre arasında kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, İspanya'ya transfer oluyor. Geçtiğimiz sezon başında İspanyol, devre arasında da İngiliz ekipleriyle transfer görüşmesi yapan Ozan'ın transferi gerçekleşmemişti.



Milli futbolcu Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR, SATILACAK

Fenerbahçe'yle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girona'ya satılması bekleniyor.

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