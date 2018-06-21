Nikahta gelin damada penaltı çekti

Amasya Adliyesinde çalışan ve aynı zamanda Amasya Belediyespor'da kaleci antrenörlüğü yapan Kenan İmrol (36), bir avukatlık bürosunda görev yapan Azime Karaçaltı (31) tanışmaları sonrası evlenmeye karar verdiler. Genç çiftin nikahları ise damadın isteği üzerine futbol sahasında kıyıldı.



Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in kıydığı nikahta şahitlikleri Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ile Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı. Evlenme cüzdanını eline alan çiçeği burnunda gelin daha sonra kaleye geçen eşine 2 gol attı.



Damat, “Bir kaleci antrenörünün, futbolcunun yeşil sahalarda nikah yapması bence çok güzel bir şey” derken, gelin ise çok mutlu olduğunu söyledi.







