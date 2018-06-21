Moskova'da büyük kriz

Dünya Kupası karşılaşmalarını yerinde takip eden Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Rusya'da yaşanan Uber krizini yazdı.



Meleke, Moskova'da Uber uygulmasıyla taksi çağrıldığı zaman sarı taksilerin geldiğini ifade etti. Taksilerin ise yüksek fiyatlar talep ettiğini köşesine taşıdı.



UBER YASAKLANMIŞ



Rusya'da hükümetin Uber uygulaması kupadan hemen önce kaldırıldığından kaynaklı bir kriz olduğunu belirten Meleke şunları yazdı;



Taksi/Uber çatışması Rusya'da da bizimle eşzamanlı olarak yaşanıyor. Hükümet, tam 14 Haziran'da, yani Dünya Kupası'nın başladığı gün Uber'i yasaklamış. Uber yazılımı hâlâ telefonlardaki varlığını sürdürüyor ancak uygulamayı kullanarak araç çağırdığınızda yine sarı taksiciler geliyor. Yani Uber, taksicilere miras kalmış artık Rusya'da.



Rusya'yı kupa için ziyaret ediyorsanız yine de Uber uygulamasını kullanabilirsiniz zira taksicilerle pazarlık etmek yerine en azından gideceğiniz mesafe için ne ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse, Spartak Stadı'ndan şehir merkezine Uber 700-800 ruble civarında fiyat verirken, taksiciler 1500-2000 ruble talep ediyorlar. 13 ruble, yaklaşık 1 liraya tekabül ediyor bu arada

