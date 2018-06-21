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Galatasaray'a kombinelerden rekor gelir

2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'da kombineler satışa çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ilgili yükseltti.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 16:34
Galatasaray'a kombinelerden rekor gelir

Galatasaray'da henüz bir transfer yapılmamasına rağmen sarı-kırmızılı tribünler takımlarına sahip çıktı. Kombine yenileme ve loca satışlarından yaklaşık 38 milyon liralık bir gelir elde edildi.

ŞİMDİDEN 38 MİLYON LİRA

Fatih Terim ile birlikte şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalan Cim-Bom'da kombine fiyatları yükseltilmesine rağmen taraftarın ilgisi azalmadı. Ayrıca yönetime seçimde verilen açık destek de bunu tetikleyen faktörler arasında gösterildi.


Galatasaray


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